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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza Yerinde görüntü

Polis Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri Direksiyon 

-Aracın görüntüsü
-Polislerin görüntüsü
-Cesedin torbaya konması
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişide yaralandı. Kaza, Eskil-Eşmekaya yolunun 4.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskil istikametinden Eşmekaya istikametinde seyreden Makbule Kayhan (18) idaresindeki 42 DOL 64 plakalı Volkswagen marka kamyonet Eşmekaya mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü Makbule Kayhan hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Hatice K. (50) ve Aynur K. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü Makbule Kayhan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Hatice K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-FM-
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