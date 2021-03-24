Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı

-Yaralıya ambulansta müdahale

-Polis ekiplerinin sürücülerden ifade alması

-Yaralının hastaneye getirilmesi



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Y.’nin kullandığı 67 TV 976 plakalı Hyundai marka kamyonet, Yılmaz G.’nin kullandığı 67 LP 031 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yılmaz G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



loading...