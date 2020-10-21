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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonet kasasındaki yangını söndürme seferberliği

Kamyonet kasasındaki yangını söndürme seferberliği

Cep telefonu görüntüsü

Asad Kamera Cep Telefonu Yangın Tüpü 

-Kasadaki alevler
-Kamyonet detay
-Alevlere müdahale
-Taş ve toprak atılması
-Yol kenarındaki yangın tüpü
-Kasadaki 3 kişi detay
-İtfaiyenin gelmesi

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da seyir halindeki bir kamyonetin kasasında alev alan kağıtları söndürmek için sürücüler seferber oldu. Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Antalya Burdur- Karayolu Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonetin kasasında yüklü olan karton parçaları alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracını hemen sağa çekti. Araçtan inen sürücü ve yolcular alevlere müdahale etmeye başladı.
Kısa sürede tüm kasayı saran alevleri söndürmek için büyük bir çaba sarfedildi. 3 kişi tehlikeye aldırmadan kasaya çıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kenardan aldıkları taş ve toprağı alevlerin üzerine attı. 8 kişinin tüm çabasına rağmen kasadaki malzemeler alev alev yandı. Yangın tüpünün ise yol kenarında olduğu görüldü.
O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
(İA-
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