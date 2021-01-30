Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada



- Arnavutköy’de 2 arkadaşın kamyonet kasasındaki yürekleri ağza getiren yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Arnavutköy’de bir kamyonetin kasasından sarkan 2 arkadaşın yolculuğu bir cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı. Yürekleri ağza getiren yolculuk esnasında, kamyonetin kasasından sarkan bir kişinin tek elini bırakıp yolculuk yaptığı o anlar pes dedirtti.



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