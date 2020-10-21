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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

gencin kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemesi

( BURSA ) BURSA

Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Bursa'da yük dolu kamyonetin arkasına asılan gencin tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir gencin hızla giden kamyonetin arkasına tutunarak gittiğini görenler gözlerine inanamadı. Yüklü olan kamyonetin kasasının kenarına basan gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Genci gören diğer sürücüler, kamyonete yaklaşmaktan çekindi. Saniye saniye yaşanan korku dolu anlar kayıt altına alınırken, kamyonet gözden kayboldu. (AÇ-İHS)
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