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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kamyonet kasasında tehlikeli eşya taşıma

Kamyonet kasasında tehlikeli eşya taşıma

Kamyonetin Kasasına Basıp Eşyalara Tutunan Kişiler

( BURSA ) BURSA

Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Bursa'da seyir halindeki kamyonetin arkasında tehlikeli eşya taşıma saniye saniye kameralara yansıdı. Bursa'da evlerini taşımak isteyen bir grup vatandaş, kazaya davetiye çıkardı. Kamyonetin arkasına yükledikleri eşyaların arasında kendilerine de yer bulan vatandaşlar, tehlikeli yolculukla herkesin yüreğini ağzına getirdi. Hiçbir can güvenlikleri olmadan yolculuklarına devam eden 3 kişi, kasanın kenarında ayakta eşyalara tutunarak kilometrelerce yol aldı. Arkadan gelen araçtan çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıyan kişiler, daha sonra gözden kayboldu. (AÇ-
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