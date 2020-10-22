Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet kasasında tavla oynamak pahalıya patladı

Kamyonet kasasında tavla oynamak pahalıya patladı

Arşiv görüntü

( BURSA ) BURSA

Para Cezası Kamera Harekete Geç Cep Telefonu Düşünür 


- Bursa’da hareket halindeki kamyonetin kasasında tavla oynayanları trafik ekipleri affetmedi. Kamyonet sürücüsü ve tavla oynayan yolcuya bin 121 lira para cezası kesildi. İlginç görüntü yakın çevre yolunda yaşandı. Bir vatandaş kamyonetin kasasındaki kişileri görüntüledi. Kamyonetin kasasında piknik masasını görenler, bir kez daha dönüp baktığında gözlerine inanamadı. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı. Her şey buraya kadar normal görünse de, o iki kişinin tavla oynaması "bu kadarına da pes" dedirtti. Yapacağı hamleyi düşünürken geri yaslanan, yaptığı hamle ile keyfi yerine gelen 2 kişinin oyunu ise saniye saniye arkasından gelen otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerden sonra harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne ait sivil ekipler kamyonetin kasasında tavla oynayan ve araç sürücüsüne toplamda bin 121 lira cezai işlem uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı