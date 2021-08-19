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Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada

Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada

kamyonet kasasında yolculuk

( AYDIN - ÖZEL) AYDIN

Kamera Cep Telefonu 


- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kamyonet dorsesine tutunarak giden 2 çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Kuşadası çevre yolunda vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler pes dedirtti. Bir kamyonetin dorsesine tutunarak kilometrelerce giden 2 genç, vatandaşlar tarafından fark edildi. Aşırı hızlı olan kamyonetin dorse kısmında bulunan demirlere tutunan 2 genç, ölüme adeta meydan okudu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 2 gencin, dorse arkasında bulunan demirlere tutunarak Aydın'ın Kuşadası ilçesi istikametinden İzmir'in Selçuk istikametine doğru seyri bu şekilde görüntülendi. (EK-İK-
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