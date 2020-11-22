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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kamyonet kasasına asılı şok görüntüler

Kamyonet kasasına asılı şok görüntüler

Kamyonet kasasına asılı 3 kişiden görüntü

( TEKİRDAĞ )- Maske yok sosyal mesafe sıfır TEKİRDAĞ

Kamera Kalaba Alabalık Cep Telefonu 


- Sokağa kısıtlamanın son ermesiyle kalabalıklaşan Tekirdağ sokaklarında akıllara durgun veren görüntüler ortaya çıktı. Maske takmadan hiçbir sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3 kişi kamyonet kasasının arkasına asılarak yolculuk etti. Olay Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya da bulunan Hükümet Caddesi üzerinde görüldü.
Tüm ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Tekirdağ’da da sokak ve caddelerdeki kalabalıklar artmaya başladı.
Kalabalıklar arasında akıllara durgunluk getiren bir görüntü yaşandı. Maskesiz 3 kişi Hükümet Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etti. Aynı zamanda hiçbir sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3 kişinin kamyonet kasasına asılı yolculuk ettiği görüntüler başka bir araçta bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Hayrete düşüren görüntü bir süre sonra kamyonetin başka bir sokağa dönmesi ile gözlerden kayboldu. Maskesiz ve sosyal mesafesiz kamyonet arkasına asılı yolculuk yapan 3 kişinin akıbeti bilinmiyor. (HLD-
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