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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza bölgesinden detaylar

Trafik Kazası Gesi Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan ve şarampole devrilen kamyonet
-Olay yerindeki ambulans ve sağlık ekipleri
-İtfaiye ekiplerinden detaylar
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 L 0259 Ford marka kamyonet ile 02 BJ 602 Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada şarampole devrilen kamyonet içerisindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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