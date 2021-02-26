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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Yerde yatan yaralı genç

Polis Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Vali Işık'ın yaralı gencin başında beklemesi
-Kazaya karışan kamyonet ile motosiklet
-Polisin kaza yerinde inceleme yapması
-Detaylar

( KARAMAN )- Kazaya denk gelen Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yaralılar ambulansa alınıncaya kadar başlarında bekledi KARAMAN

- Karaman’da kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazaya denk gelen Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ise yaralılar ambulansa alınıp götürülünceye kadar olay yerinde bekledi.Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 70 AAK 052 plakalı kamyonet ile U.K. idaresindeki 70 AAP 338 plakalı motosiklet kavşakta çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan R.M. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Konutundan Valilik Binasına gitmekte olan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da, kazayı görerek durdu. Makam aracından inen Vali Işık, yaralı gençlerin başından bir an olsun ayrılmayarak durumları hakkında bilgi aldı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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