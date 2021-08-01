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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza yerinden genel detay görüntü

Trafik Kazası Altın Karahisar Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Motosikletin kamyonetin altında kaldığı anlar detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut çarşı merkezi istikametinden Sanayi Sitesi kavşağında dönüş yapan Bilal K., idaresindeki 03 SC 381 plakalı kamyonet ile aynı yönden gelen Yavuz G., yönetimindeki 03 SM 203 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Yavuz G., yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet kamyonetin altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. (RD-GC)
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