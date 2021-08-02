Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

-Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme görüntüsü

-Kamyonetin olay yerinde görüntüsü

-Motosikletin olay yerinde görüntüsü

-Motosikletin hasar görüntüsü

-Kamyonetin hasar görüntüsü

-Eskil İlçe Devlet Hastanesi detay görüntü

-Ailenin hastane kapısında bekleme görüntüsü

-Ağır yaralı çocuğun hastanede sedye ile taşınması

-Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi detay görüntü



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da baba ve 2 çocuğunun bulunduğu motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çocuklardan biri hayatını kaybederken, baba ve diğer oğlu ağır yaralandı. Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Filikçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem Ağılı Yaylası istikametinden Filikçi Köyü istikametine seyreden Ömer T. (39) idaresindeki Kuba marka plakasız motosiklet, Filikçi Köyü istikametinden yaylada bulunan tarlaya seyreden Mustafa T. (22) yönetimindeki 42 R 0149 plakalı Nissan marka kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet hurdaya döndü. Sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan çocukları 7 yaşındaki M.C.T. ağır yaralanırken, 5 yaşındaki Cihan Tarhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık çalışanları 5 yaşındaki Cihan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı baba ve oğlu ambulansla önce Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan baba ve oğul Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan baba ve oğlun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Cihan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskil İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MEÖ-YA-YC-FM-

