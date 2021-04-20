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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Olay yeri

Hastane Kesk Sağlık Ekipleri 

-kazaya karışan araçlardan görüntü
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Torba Mahallesi’nde meydana geldi. Torba-Göltürkbükü yolunda karşı istikametlerden seyreden bir kamyonet ile minibüs, keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. 2 aracın da ağır hasar aldığı kazada kamyonet sürücüsü Mehmet P. yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralı için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası yolda trafik akışı durdu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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