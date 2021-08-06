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Kamyonet faciasından 2 saniye ile kurtulan şahıs konuştu
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kamyonet faciasından 2 saniye ile kurtulan şahıs konuştu

Kamyonet faciasından 2 saniye ile kurtulan şahıs konuştu

Şahıstan röportaj

Doğalgaz Trafik Kazası Kamera İnşaat Firması Yaşlı Adam 

- Olay yeri görüntüleri
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Kazadan son anda kurtuldu TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir araç cadde üzerinde bir inşaat satış firmasına ait ofise çarparak durabildi. Satış ofisinde bulunan bir kişi üzerine gelen kamyonetten son anda kaçtı. Kaçan şahıs 2 saniye arayla kaçabildiklerini yoksa kamyonetin altında kalacağını söyledi.

Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezinden Tepe Emlak Konutları istikametine seyir halinde bir kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile kamyonet yol kenarında bulunan bir inşaat firması ofisine çarparak durabildi. Kaza anında ofiste bulunan Ayhan Yazıcı kamyonetin geldiğini fark edip son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. “O iki saniyede kaçmasak vurmuştu” Faciadan kaçarak kıl payı kurtulan Ayhan Yazıcı o anları anlatarak, “Arabalar ileriden geliyordu. Kamyonet birde taksi. Otomobilin sürücüsü yaşlı adam ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Bana doğru geldiler. Bu tarafa geldiğini görünce de bende kaçmaya başladım. Arkadaşlara da kaçın dedim. Onlarda kaçınca doğalgaz aracı haliyle buraya girdi. Bizde diğer taraftan kaçtık. Arada 2 saniye falan oynadı. O iki saniyede kaçmasak vurmuştu. Allah sağlık versin kimseye bir şey olmadı. 20 bin TL civarı bi hasar verdi” dedi.
(HG-HLD-
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