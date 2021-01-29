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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kamyonet engelli aracıyla çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kamyonet engelli aracıyla çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaza Yerinden Yaralıların Görüntü,

İlk Müdahale Ağır Yaralı Elektrikli Bisiklet Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-müdahale Anı,
-kaza Yerinden Detaylar

( BURSA )- Karı kocayı feci kaza ayırdı BURSA

- Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 3 tekerlekli engelli elektrikli bisiklet ile kamyonet çarpıştı kazada bir kişi hayatını kaybetti bir kişide ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza İnegöl Alanyurt yolu metal sanayi girişinde meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl’e doğru seyir halinde olan Onur A idaresindeki 16 F 6813 plakalı kamyonet ile Kozluca yolundan yola çıkan Cahit Çakmak idaresindeki 3 tekerlekli engelli elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet engelli aracını metrelerce sürükledi. Can pazarın yaşandığı kazada sürücü ile arkasında bulunan eşi Gülizar Çakmak ağır yaralandı. Yaralıların yardımına kaza gören vatandaşlar ve polis yetişti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralanan karı kocaya olay yerinden ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastane kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Gülizar Çakmak(63) hayatını kaybetti. Sürücü Cahit Çakmak’ın (61) durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kamyonet sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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