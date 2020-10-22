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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet demiryolu geçidine sıkıştı

Kamyonet demiryolu geçidine sıkıştı

sürücü lastiklerin havasını indirirken görüntü

Polis Mobilya 

-sürücü ile röp.
-araçtan görüntüler
-detay görüntüler

( İSTANBUL )-Kamyonet üst geçide sıkıştı İSTANBUL

- Fatih’te, mobilya taşımacılığı yapan kapalı kasa kamyonet demiryolu üst geçidine sıkıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, araç uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Olay, saat 10.20 sıralarında Fatih Aksaray Namık Kemal Caddesi Demiryolu üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya taşımacılığı yapan yabancı uyruklu Said Hamdo idaresindeki 06 BJ 9179 plakalı kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken banliyö treni üst geçidine sıkıştı. Olay yerine polis sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken sürücü, lastiklerin havasını indirerek aracı çıkarmaya çalıştı. Araç çıkarılamayınca olay yerine çekici sevk edildi. Araç çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılırken, kamyonetin kasasında hasar meydana geldi.
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