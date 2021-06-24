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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet çöken yola saplandı

Kamyonet çöken yola saplandı

Saplanan kamyonetten detaylar

Aşı Aşırı Yağış Kabil Kabiliyet 

-Kamyonet sürücüsünden kısa röp
-Kurtarma çalışmaları
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da altyapı yetersizliğinden dolayı yollar tek tek çöküyor. Çorlu, Çerkezköy’den sonra Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde de meydana gelen yağışlardan sonra bir kamyonet yola saplandı. Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ertuğrul Mahallesine bağlı Hüseyin Pehlivan Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 34 FS 0152 plakalı kamyonet, altyapı yetersizliğinden dolayı bir anda çöken yola saplanarak, hareket kabiliyetini kaybetti. Yola saplanan kamyonet uzun süre bölgede mahsur kalırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan vinç ile yola saplanan kamyonet olduğu yerden çıkarıldı. Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, kamyonetin saplandığı bölgede çalışma yaparak oluşan çukuru kapattı. Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı’da da benzeri manzaralar yaşandı Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de meydana gelen yağışlardan sonra altyapı yetersizliği sebebiyle çöken yollarda buna benzer görüntüler yaşandı. Son zamanlarda aşırı yağış almaya başlayan Tekirdağ’da altyapının yetersiz kalmasından dolayı ilçelerde sokaklar adeta göle dönüşüyor. (HLD-MEF-
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