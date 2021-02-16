Kamyona çarpan otomobil alev alev yandı

-Aracın yanması

-Alevler detay

-Araçtan siyah dumanların çıkması

-Aktüel görüntü

-Hurdaya dönen araç detay

-Aracın içinden detaylar

-Kopan parçalar

-İtfaiye ve polis detay

-Kamyon detay

-Kopan asansör detay

-Vatandaşlar detay



( ANTALYA ) - ANTALYA



- Antalya’da bir kamyonun arkasındaki yük asansörüne çarparak yoldan çıkan otomobil çıktığı refüjde alev aldı. Araç yangında hurdaya dönerken, sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Turizm Yolu üzerinde meydana geldi. Bir zincir market şubesine ürün bırakan Nevzat Köroğlu, 18 BF 409 plakalı kamyonuyla kent merkezine doğru yola çıktı. Lara Turizm Yolunda ilerleyen Köroğlu’na arkadan, Feyzi Erol idaresindeki 34 EV 0576 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun arkasındaki yük indirme asansörü koparak yola düştü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Feyzi Erol’un, otomobili yol kenarındaki kaldırım taşlarını kırarak refüjde asılı kaldı. Vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kazayı görenler Erol’u, otomobilin içinden hafif yaralı olarak çıkardı.Erol, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Araçtan kopan parçalar etrafa saçılırken, Köroğlu ise kamyonunun kontrolünü güçlükle sağlayarak yolda tutabildi. Otomobil ise kısa sürede alev aldı. Küçük çapta patlamaların da meydana geldiği otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç hurdaya döndü. Otomobilin yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada neye uğradığına şaşıran Köroğlu, " Yolda ilerliyordum. Arkadan bir araç hızla çarptı. Ben aracın içinde havaya sıçradım. Kamyonumu güçlükle kontrol edebildim. Yoksa devrilebilirdim. Kamyonun arkasındaki demir yığını asansörümüz bile koptu."dedi.

(İA-



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