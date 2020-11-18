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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Kamyona arkadan çarpı, araçta sıkıştı

- Kamyona arkadan çarpı, araçta sıkıştı

Yaralı vatandaşın görüntüsü

Acil Servis İlk Müdahale Karya Trafik Kazası Direksiyon 

-kamyonların görüntüsü
-trafikten görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce D-100 Karayolu Hacıkadirker kavşağında meydana gelen trafik kazasında kamyon, önünde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü direksiyon mahallinde sıkıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza D-100 Karayolu Hacıkadirler kavşağında 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu’dan Sakarya istikametine giden Ü. Ö. idaresindeki BMC marka 34 UF 1568 plakalı kamyon D-100 Karayolu Hacıkadirler kavşağında önünde seyir halinde olan Ö. B. idaresindeki Mercedes marka 81 ABH 005 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler kamyon içerisinde sıkılan sürücü Ü. Ö.’yü bulunduğu yerden çıkartarak ambulans ekiplerine teslim etti. Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile trafik yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (EB-ALI-
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