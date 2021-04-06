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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kamyona arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti

Montaj tünelde

Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçlar
-Kaza yeri detay
-Jandarma itfaiye

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik Kuzey Marmara otoyolunda gişelerden geçmek üzere olan kamyon sürücü yavaşladı, fakat arkadan gelen otomobil sürücüsü yavaşlayamadı. Önünde yavaşlayan kamyona arkadan hızla çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Kuzey Marmara otoyolu Pendik Kurnaköy gişelerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gişelerden geçmek üzere olan 58 NG 659 plakalı Mercedes marka kamyon sürücüsü Serkan Meriçkan frene basıp yavaşladı. Bu sırada kamyonun arkasından gelen Renault marka 35 AD F104 plakalı otomobil sürücüsü duramayarak önündeki kamyona hızla çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri otomobili ile kamyon dorsesi altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kamyona çarpan otomobilin kiralık olduğu ve hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi. (CGK-
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