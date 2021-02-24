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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından detay
-Yaralının kurtarılması
-Yaralının 112 ambulansına taşınması
-Kazaya karışan kamyondan detay

( KAYSERİ ) -- Otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı KAYSERİ

- Kayseri’de kamyon ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada sıkışan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerinin uğraşları ile çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 38 D 4309 plakalı otomobil ile 38 DV 305 plakalı kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü şoför mahallinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. (AÖ-
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