Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı

Kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı

kaza sonrası yaşananlar

Köprülü 

-ambulanslar
-ezilen araç
-kamyondan görüntü

( ŞANLIURFA )- Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da köprülü kavşakta virajı alamayan kamyon, alttan geçen araçların üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki Narlıdere Köprülü kavşağında yaşandı. İddiaya göre köprülü kavşağın üzerinde virajı alamayan kamyon, altan geçen araçların üzerine devrildi. Kazada araçlar hurdaya dönerken 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. (Şİ
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı