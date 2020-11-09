Kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı

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( ŞANLIURFA )- Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da köprülü kavşakta virajı alamayan kamyon, alttan geçen araçların üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki Narlıdere Köprülü kavşağında yaşandı. İddiaya göre köprülü kavşağın üzerinde virajı alamayan kamyon, altan geçen araçların üzerine devrildi. Kazada araçlar hurdaya dönerken 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. (Şİ



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