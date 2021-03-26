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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kamyon kasasında 112 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasında 112 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasındaki göçmenler

( VAN ) VAN

Argo Jandarma Kaçak Akalan 


- Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyonun kasasında 112 düzensiz göçmen yakalandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığınca Ünseli Mahallesi’nde H.T. yönetimindeki Ford Cargo marka kamyonda arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, aracın kasasında batı illerine gitmeye çalışan 112 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Göçmen kaçakçısı ve organizatör H.T. gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlatılırken, göçmenlerin ise işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
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