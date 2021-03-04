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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kamyon kasasına gizlenmiş 300 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi

Kamyon kasasına gizlenmiş 300 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi

Dedektör köpeğin kamyonda uyuşturucu araması

Polis Uyuşturucu Narkotik Eroin Polis Ekipleri 

-Kamyon kasasında özel hazırlanmış uyuşturucu zulası
-Zulada ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden görüntü
-Sergiden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da dün akşam polis ekiplerince durdurulan kamyonda özel bölüme zulalanmış 308 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir kamyonu dün akşam hava karardıktan sonra takibe aldı. Tuzla’da uygulama noktasında durdurulan muhtelif ev eşyası yüklü kamyonda, narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı. Ekipler, kasa kısmına özel olarak hazırlanmış bölmeye gizlenmiş onlarca paket halinde toplam 308 kilo 800 gram eroin buldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli L.H., emniyete götürüldü. Zanlı ile ilgili ifade işlemi sürerken, uyuşturucunun teslim edileceği yer ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
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