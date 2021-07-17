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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kazada yaralanan kadına müdahaleden detaylar

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-Kazadan detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da seyir halindeki otomobilin ani fren yapması sonrası aynı yönde seyir halindeki kamyonun arkadan çarpması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Hurdaya dönen araçtan çıkan sürücü Neşe K.'nın durumunun iyi olması ise dikkat çekti.Kaza, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Hamalınkırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan Turgutlu istikametine seyir halindeki 39 NK 006 plakalı Renault marka aracın sürücüsü Neşe K., önüne araç çıkacağı düşüncesiyle panikleyerek aniden frene bastı. Neşe K.’nın kullandığı otomobilin aniden durması sonucu arkasından aynı istikamette seyir halindeki Güngör K. idaresindeki 45 AAY 181 plakalı Mercedes marka kamyon otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada otomobil sürücüsü Neşe K., hurdaya dönen otomobilinden yürüyerek çıktı. Sağlık ekiplerine durumunun iyi olduğunu söyleyen Neşe K., sedyeyle ambulansa alındıktan sonra götürüldüğü hastanede ayakta tedavi edildi.Kamyon sürücüsü Güngör K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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