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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Yaralılardan birinin sıkıştığı minibüsten itfaiye tarafından çıkartılması

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Çakal 

-Sağlık ekipleri
-Yaralının ambulansa götürülmesi
-Yerdeki pamuklar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da minibüs ile pamuk yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun Abdurrahman Dede kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, pamuk yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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