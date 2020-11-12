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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kamyon ile kamyonet çarpıştı:1 yaralı

Kamyon ile kamyonet çarpıştı:1 yaralı

Kaza yapan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sıkışan sürücünün kurtarılması
-Yaralı sürücünün ambulansa alınması
-Kaza yerinden detay

( KOCAELİ )- Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışarak yaralanan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805 Sokak'ta bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol İ. idaresindeki 34 UTA 45 plakalı kamyonet, seyir halindeyken önünde seyreden Murat E. yönetimindeki 34 YJ 3577 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Şenol İ., aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyoneti keserek yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Bacaklarında kırıklar bulunan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-GY
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