Kamyon içerisine gizlenen hapları, Dino buldu

-- Narkotik köpeği aramasından görüntü

-- Ele geçirilen uyuşturucu haplardan görüntü



( İZMİR )- İzmir'de kamyon içerisinde 10 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi İZMİR



- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Narkotik köpeği Dino'nun da katılımıyla polis ekipleri tarafından otoyol gişelerinde bir kamyonda yapılan aramada 10 bin 500 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir kamyonda uyuşturucu hap taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinde durdurulan kamyonda Narkotik köpeği Dino'nun yaptığı aramada, araç içerisinde 10 bin 500 adet ecstasy olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-

