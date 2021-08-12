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Kamyon içerisine gizlenen hapları, Dino buldu
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kamyon içerisine gizlenen hapları, Dino buldu

Kamyon içerisine gizlenen hapları, Dino buldu

- Kamyondan görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Gözaltı Harekete Geç Polis Ekipleri 

-- Narkotik köpeği aramasından görüntü
-- Ele geçirilen uyuşturucu haplardan görüntü

( İZMİR )- İzmir'de kamyon içerisinde 10 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi İZMİR

- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Narkotik köpeği Dino'nun da katılımıyla polis ekipleri tarafından otoyol gişelerinde bir kamyonda yapılan aramada 10 bin 500 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir kamyonda uyuşturucu hap taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinde durdurulan kamyonda Narkotik köpeği Dino'nun yaptığı aramada, araç içerisinde 10 bin 500 adet ecstasy olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-
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