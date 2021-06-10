Kamu görevlisiymiş gibi gidip, tatlıcıyı dolandırdılar

-Tatlıcı imalathanesine doğru gitmeleri

-Şüphelilerin imalathanesen çıkıp hızla arabaya gelmeleri

-Arabaya binip olay yerinden kaçmaları

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Araçlarla adliyeye sevki



( MERSİN ) -- Mersin polisi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, bir tatlı imalathane sahibini dolandırdıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı MERSİN



- Mersin polisi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, bir tatlı imalathane sahibini dolandırdıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evrak eksikliğini bahane ederek imalathaneye ceza keseceklerini söylediği, ancak işyeri sahibinin 2 bin lira vermesi durumunda cezayı kesmeyeceklerini belirterek, vatandaştan para aldıkları tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde tatlı imalatı üzerine iş yeri bulunan müşteki A.S.I. (25) isimli şahsın iş yerine gelen 3 kişi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak cezai işlem uygulayacaklarını, ancak 2 bin lira vermesi durumunda cezai işlem uygulamayacaklarını belirttiler. Bunun üzerine müştekinin sadece 700 lira parası olduğunu söylemesi üzerine şüpheliler, o parayı alarak olay yerine geldikleri otomobille hızla bölgeden kaçtılar. Şahısların hızlı gitmesinden şüphelenen müşteki, dolandırıldığını fark edince, durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kimliklerini belirleyen ekipler, adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda daha öncede benzer suçlardan suç kaydı bulunan F.K., A.A. ve G.D. isimli şahısları gözaltına alındı. "Tatlı almaya gittik" Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin "hakkınızdaki dolandırıcılık iddiasıyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz" sorusuna "yok" diyen G.D. isimli şahıs, "tatlıcıya neden gittiniz" sorusuna ise "tatlı almaya gittik" dedi.

Öte yandan, şahısların tatlı imalatının olduğu yere arabayla gelmesi, iş yerine girmesi ve olaydan sonra kaçma anları bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre beyaz renkli bir arabayla imalathanenin bulunduğu bölgeye gelen 3 kişi, rahat bir şekilde otomobilden inerek, iş yerine giriyorlar. Hepsinin takım elbiseli ve kravatlı olduğu görülürken, iş yerinde bir süre duran 3 şüpheli, parayı aldıktan sonra otomobile doğru yöneliyorlar. Şüpheliler arkalarından bir kişinin kendilerine doğru geldiğini fark edince, otomobile binerek, hızla bölgeden uzaklaşıyorlar. (KRY-

