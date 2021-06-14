“Kamu görevlisiyiz” diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi

-Şüphelilerin yakınlarının adliye önünde beklemesi

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( KASTAMONU )- Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 13 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi KASTAMONU



- Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıttıkları köylülere bölgede heyelan ile deprem önleyici çalışmalar yapacaklarını söyleyerek iş makineleriyle kaçak kazı yaparken yakalanan ve aralarında kamu görevlileri de olan 13 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Camiden ‘bölgeye yaklaşmamaları’ noktasında anons dahi ettiren şüpheliler, iş makineleri yardımıyla 400 metre yol açarak, 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açtı. Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Kavak Köyü'nde İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD Başkanlığı'ndan görevli olarak geldiklerini söyleyen 13 kişilik şebeke, köylüleri de kandırarak iş makineleriyle kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ü.F. (45), H.T. (40), O.Ö. (35), T.Y. (43), O.Ç. (40), K.L. (34), Ö.S. (38), İ.Ü. (37), S.Y. (30), G.D. (28), M.K. (45), Ü.Ö. ve A.K. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri sırada yakınları, adliye önünde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın geçmişi İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığı'ndan görevli olarak geldiklerini söyleyen 13 kişilik şebeke, Hanönü ilçesi Kavak köyünde internet aracılığıyla hazırladıkları sahte evrakları da köylülere göstererek bölgede heyelan ve deprem önleyici, yer altındaki gazları çıkarıcı çalışmalar yapacaklarını belirttiler. Köylülerden herhangi bir tepki almamaları üzerine 13 kişilik şebeke, görüşmeden 3 gün sonra kepçe, delme makinesi gibi iş makineleri ve araçlarla köye gelerek kaçak kazı çalışmalarına başladı.

Ormanlık arazide çadırlar kuran şebeke, ağaçları kesip yaklaşık 400 metre yol açarak 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açtı. Kazı alanından köy halkına uzak tutabilmek içinde şebeke, köy muhtarına cami hoparlöründen gaz sızıntısından dolayı vatandaşların zarar görmemesi için evlerinde kalmaları yönünde anons dahi yaptırdı. Köydeki durumu haber alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın yapıldığı alana giderek yaptıkları kontrollerde AFAD Başkanlığı tarafından böyle bir görevlendirme yapılmadığını, aralarında kamu görevlileri ve emeklilerin de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, kendilerine sunulan tüm yazı ve belgelerin internet ortamında hazırlandığını ve belgelerin sahte olduğunu tespit etti.

