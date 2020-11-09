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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Sarıibrahim'i ziyaret etti - IĞDIR

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Sarıibrahim'i ziyaret etti - IĞDIR

- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret etmesi - Malkoç'un şeref defterini imzalaması - Malkoç'un valilik makamına geçmesi - Hediye sunumu - Toplu fotoğraf çekimiKamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Iğdır 'daIĞDIR (AA) - Bazı temaslarda bulunmak üzere Iğdır 'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.Şeref defterini imzalayan Malkoç, daha sonra valilik makamına geçerek bir süre Vali Sarıibrahim ile görüştü.Vali Sarıibrahim, Malkoç'a Iğdır 'da "Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı"nın maketini hediye etti.Malkoç'a, Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da eşlik etti.

Çekim 

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