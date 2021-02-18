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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kalpazanlar polisin operasyonuyla yakalandı

Kalpazanlar polisin operasyonuyla yakalandı

Yakalanan sahte paraların görüntüsü

Polis Kalpazan Akalan Harekete Geç 

-Yakalanan şüphelilerin emniyette görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da piyasaya sahte para sürmek isteyen kalpazanlar polisin operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 4 şahsın piyasaya sahte para sürdüğü bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek kimlikleri tespit edilen S.Ö. (26), C.D. (31), R.G. (24) ve B.Ö. (28) isimli şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin kaldığı ikametleri belirleyen KOM ekipleri takipte ele geçirdikleri deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. 4 şahsın bulunduğu 4 ayrı ikamete eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 30 adet sahte 50 TL banknot ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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