Kalp şeklinde simit ve pastalar yaparak kalpleri fethettiler

-yaşar gözdaş ve müşterilerle röportaj

-polis ekiplerine hediyeden detay



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde unlu mamuller üretimi yapan esnaf 14 Şubat Sevgililer Gününe özel yaptığı kalp şeklindeki simit ve pastalarla kalpleri fethetti.İlçenin en eski esnafları arasında yer alan Karadenizli esnaf aile, bugüne kadar da yapmış olduğu sosyal projeler ile ilçe halkının gönlünde taht kurdu.Unlu mamulleri ile marka olan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinden yaklaşık 60 yıl önce Nazilli’ye gelen Gözdaş ve Demirci aileleri tarafından işletilen unlu mamuller üretim satış işletmesi bir ilke daha imza attı. İşletme sahiplerinden Yaşar Gözdaş, 20 yıl önce başlattıkları bir Osmanlı geleneği olan askıda ekmek uygulamasının ardından geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisine alan pandemi nedeniyle ihtiyaç sahiplerine askıda maske uygulaması ile destek vermişti. 14 Şubat Sevgililer Gününde de bir ilke imza atan işletme kalp şeklinde simit ve pastalarla müşterilerine hizmet verdi. Müşteriler tarafından da büyük beğeni ile satın alınan birbirinden lezzetli pasta ve simitler sevgililere ulaştırıldı.Kısıtlama gününe de denk gelen Pazar günü işyerine gelenler dışında görevi başındaki polis ekiplerine de kalp şeklindeki simitlerin yanına peynir koyarak ikramda bulunan ve günlerini kutlayan Yaşar Gözdaş, “Sevgililere Günü’nü özelleştirmek ve güzelleştirmek için sevgililer günü simidi pastası yaptık. 20 yıl önce başlattığımız bir Osmanlı geleneği olan askıda ekmek uygulamasının ardından geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisine alan pandemi nedeniyle ihtiyaç sahiplerine askıda maske uygulaması ile destek vermiştik. 14 Şubat Sevgililer Gününde de yine farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir uygulama yaptık. Herkesin sevgililer gününü kutluyorum” dedi.





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