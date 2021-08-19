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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

cenazenin morgtan alınması

Baba Ocağı Vesikalık Fotoğraf Cenaze Kalp Krizi Askeri Tören 

-cenazeye katılanlar
-helallik alınması ve detaylar
-İlhan Öztürk vesikalık fotoğraf,

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- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi’nde vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Piyade Er İlhan Öztürk, memleketi Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı. P. Er İlhan Öztürk için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda askeri tören düzenlendi.
Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Vekili Recep Yüksel, Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız katıldı.
Buradaki törenin ardından son kez baba ocağına götürülen Öztürk’ün cenazesi helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Seydimçakallı köyünde toprağa verildi.
(MMY-BÖ)
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