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Kalp krizi geçirip ormanlık alana düşen şahıs hayatını kaybetti
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kalp krizi geçirip ormanlık alana düşen şahıs hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirip ormanlık alana düşen şahıs hayatını kaybetti

Şahsın olay yerinden çıkarılması

Su Bild Kalp Krizi Ormanlı Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde patlayan su borusunu tamir ederken kalp krizi geçirip ormanlık alana düşen 66 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Olay Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 66 yaşındaki Nevzat M. arı kovanlarının bulunduğu bölgedeki patlak su borularını tamir etmek için dağlık alana gitti. Bir süre babasından haber alamayan Ali M. Olay yerine gidince babasını yerde hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve AFADD ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana düşen 66 yaşındaki Nevzat M. yapılan çalışmalar sonucunda düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Nevzat M.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Nevzat M.’nin kalp krizi geçirerek ormanlık alana düştüğü düşünülüyor. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
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