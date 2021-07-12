Kalp krizi geçiren tanker sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

-Kalp mesajının uygulanması

-Ambulansın gelmesi

-Ambulansa kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

-Not: görüntü vatandaş cep telefonu görüntüsü



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kalp krizi geçiren tanker sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı, talihsiz sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Siverek-Diyarbakır karayolu, Mehmetçik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre LPG yüklü tanker sürücüsü Köksal Kıbrıslıoğlu direksiyon başında kalp krizi geçirerek fenalaştı. Tanker içerisinde sürücünün fenalaştığını gören yoldan geçen diğer sürücü ve vatandaşlar, sürücüyü tankerden çıkararak kalp mesajı uygulamaya başladı.

Olay yerine çağrılan ambulans gelene kadar vatandaşlar tarafından kalp mesajı uygulanan talihsiz adam, ambulansa kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı (MB-SD-

