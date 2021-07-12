Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kalp krizi geçiren tanker sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kalp krizi geçiren tanker sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Kalp krizi geçiren tanker sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Kalp krizi geçiren sürücü başındaki kalabalık

İlk Müdahale Kalp Krizi Alabalık Cep Telefonu Direksiyon 

-Kalp mesajının uygulanması
-Ambulansın gelmesi
-Ambulansa kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler
-Not: görüntü vatandaş cep telefonu görüntüsü

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kalp krizi geçiren tanker sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı, talihsiz sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Siverek-Diyarbakır karayolu, Mehmetçik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre LPG yüklü tanker sürücüsü Köksal Kıbrıslıoğlu direksiyon başında kalp krizi geçirerek fenalaştı. Tanker içerisinde sürücünün fenalaştığını gören yoldan geçen diğer sürücü ve vatandaşlar, sürücüyü tankerden çıkararak kalp mesajı uygulamaya başladı.
Olay yerine çağrılan ambulans gelene kadar vatandaşlar tarafından kalp mesajı uygulanan talihsiz adam, ambulansa kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı (MB-SD-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı