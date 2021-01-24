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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kalp krizi geçiren avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kalp krizi geçiren avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Cesedin ekiplerce ambulansa götürülmesi

Jandarma Bild Kalp Krizi 

-Ölen avcının yakınlarının feryat etmesi

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da ava giden Mehmet T. kalp krizi geçirdi. Şahsı kurtarmak için seferber olan ekipler karlı yolları aştı ancak Mehmet T.'nin tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt İlçesi kırsal Porga Mahallesi Üçgöze mevkin Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine yakın yerde meydana geldi. Arkadaşıyla ava giden Mehmet Tosun (54) kalp krizi geçirdi. Tosun'un yanında bulunan arkadaşının durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi araçları ile itfaiye arama kurtarma, jandarma ile ambulans sevk edildi. Kar nedeniyle kapanan yol, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Sağlık ekipleri, yolun açılmasının ardından kalp krizi geçiren şahsa ulaştı. Sağlık ekipleri Mehmet T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, T.'nin naaşını dağlık bölgeden sedyeyle indirdi. Cenaze, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna ambulansıyla götürülürken, olay yerine gelen şahsın yakınları ise feryat etti. (NA-LO-Y)
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