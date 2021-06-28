Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kalp krizi geçiren adama polisten kalp masajı

Kalp krizi geçiren adama polisten kalp masajı

Olay yeri

Alışveriş Polis Memuru Kalp Krizi Kalp Masajı Sağlık Ekipleri 

-Kalp krizi geçiren adama polisin müdahalesi
-Ambulansın olay yerine gelmesi
-Sağlı ekiplerinin müdahalesi
-Kalp krizi geçiren adamın ambulansa alınması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kalp krizi geçiren bir kişiye polis memuru uzun süre kalp masajı yaptı.Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde bulunan alışveriş mağazasının yanında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; yakınları ile birlikte AVM civarında bulunan İbrahim T.(56), bir anda yere yığıldı. O esnada bölgeden tesadüfen geçen polis ekibi şahsa müdahalede bulundu. Yerde yatan adam için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerinde bulunan polis memuru, sağlık ekipleri gelince kadar şahsa kalp masajı yaptı. Şahsın yakınları, polisin müdahalesini gözyaşları içerisinde takip etti. Yapılan kalp masajı ile kendine gelen şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınan adam, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İbrahim T.’nin durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement