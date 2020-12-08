-Çatısı akmış evden detaylar

-Ferize Çakmak ile röportaj

-Evden görüntüler



( ADANA - ÖZEL) Kalp hastası kadını dolandırıp "cezaevine düştü" diye haber gönderdi- Adana’da bir kadın, evine izolasyon yapması için anlaştığı inşaat işçisi tarafından dolandırıldı- Eşiyle cezaevine düştüğü haberini gönderen inşaat işçisinin tutuklanmadığını öğrenen Ferize Çakmak, parasını istiyor ADANA



- Adana’da kalp hastası Ferize Çakmak, evine izolasyon yapması için anlaştığı inşaat işçisi tarafından dolandırıldı. Eşiyle cezaevine düştüğü haberini gönderen inşaat işçisinin tutuklanmadığını öğrenen Ferize Çakmak, parasını istiyor. İddiaya göre, 54 yaşındaki Ferize Çakmak, Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesindeki evinin damına izolasyon yaptırmak için inşaat ustası Yaşar Ö. ile 10 bin liraya anlaştı. Çakmak, 23 Kasım Pazartesi günü iş başı yapması gereken ustaya 22 Kasım pazar günü malzeme alması için 4 bin lira kaparo verdi. Pazartesi günü ise usta Yaşar Ö., Çakmak’ı arayarak, “Benim Alanya’ya gitmem lazım. 17 bin TL alacağım var. Yarın geleceğim” dedi.

Bunun üzerine Salı günü Yaşar Ö.’nün eşi olduğunu iddia eden bir kadın da Ferize Çakmak’ı arayarak, eşinin Kürkçüler Cezaevi’ni düştüğünü söyledi.



Bunun üzerine olayların ters gittiğini düşünen Çakmak, Kürkçüler Cezaevi’ni arayarak Yaşar Ö.’nün cezaevinde olup olmadığını sordu ve inşaat ustasının aslında cezaevine hiç girmediğini öğrendi. Daha sonra kardeşinin cep telefonunda Yaşar Ö.’yü arayan Çakmak, telefonu ustanın açması ve sesini duyduktan sonra geri kapatıp engellemesi üzerine Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Aradan geçen 2 haftada ustaya hiç ulaşamayan Ferize Çakmak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, mağdur olduğunu söyledi.



Çakmak, “Dam her sene yağmurda su alıyor. Ben evde yağmurlu günlerde çizmeyle geziyorum. Bu sene evi kiraya verdim, o parayla da evin üzerine beton döktüreyim dedim ama onu da dolandırıcıya kaptırdım. 4 bin lira verdim, üzerini de verecektim ama adam gelmeyince mağdur oldum. 10 bin liraya anlaştık. 4 bin lirayı malzeme alması için verdim, hazır beton falan getirecekti ama beni dolandırdı gelmedi adam” diye konuştu.

Telefonları engelledi Yaşar Ö.’nün eşi olduğu iddia eden bir kadını da olayların içine sürüklediğini anlatan Ferize Çakmak, “Kasım ayının 22’sinde parayı verdim. Pazartesi günü gelecektim ama beni Pazartesi aradı, ‘Benim Alanya’da 17 bin TL alacağım var, onun takibine gideceğim yarın gelirim’ dedi.

Sonra karısı aradı nezarete düştü ardından da cezaevine girdi yalanını uydurdu. Bende Kürkçüler Cezaevi’ne sordurdum ve öyle birisi yok deyince dolandırıldığımı o zaman anladım. Sonra suç duyurusunda bulundum. Ardından da kardeşim aradı kendi telefonundan onun telefonunu alıp cevap verdi. Kardeşim de ben ‘Ferize Çakmak’ın kardeşiyim’ deyince hemen telefonu kapatıp telefonları engelledi” ifadesini kullandı. Kalp hastası olduğu için şehir dışında kalp nakli olması gerektiğini ancak dolandırıldığını belirten Çakmak, “Ben paramın geri iade edilmesini istiyorum. Ben yeterince mağdurum, kalp hastalığım ve psikolojik rahatsızlığım var. Kalp nakli olmam gerekiyor doktorum öyle söyledi ama elimde ki parayı da kaptırdım. Şuanda tamamen mağdurum” şeklinde konuştu.





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