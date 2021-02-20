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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kalp hastası kadın için seferber oldular

Kalp hastası kadın için seferber oldular

Kapanan köy yolları

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-Hastanın ambulansa taşınması

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'un Ayancık İlçesine bağlı Uzunçam Köyünde yaşayan kalp hastası kadın için sağlık ekipleri seferber oldu. Sinop'un Ayancık İlçesine bağlı Uzunçam Köyünde yaşayan kalp hastası kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye giden 112 sağlık ekipleri yolda kaldı.1 metreyi bulan karlı yolun açılması için Ayancık ilçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Ekipler 1.5 saatlik çalışmanın ardından hastaya ulaşabildi. Ambulansta yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından hasta hastaneye kaldırıldı.
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