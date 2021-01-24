Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kalorifer peteğinden uyuşturucu çıktı

Kalorifer peteğinden uyuşturucu çıktı

polisin evde ele geçirdiği uyuşturucu madde

( TEKİRDAĞ )-Polis kalorifer peteğine gizlenen uyuşturucuyu buldu TEKİRDAĞ

Polis Tahkikat Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 


- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda kalorifer peteğine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Tekirdağ’ın Ergene İlçesi’ne bağlı Sağlık Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir ikamette yapılan aramada kalorifer peteğine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. 200 gram plaka esrar maddesine el koyan polis aramalarda ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 200 TL para da ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak yakalanan yabancı uyruklu M.D. ve B.D. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken B.D. isimli şahıs gözaltına alınarak gerekli tahkikata başlandı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı