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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kaleönü köyü kırsalında çıkan yangın 3 köyü tehdit etti

Kaleönü köyü kırsalında çıkan yangın 3 köyü tehdit etti

dumanlar

Jandarma İtfaiye Aracı Yağan Hayvan Trol 

-röportaj

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Kaleönü köyü kırsalında çıkan yangın otluk ve çalılık alanında hızlı yayılarak Kol köyü ve Akballı köyü arazisini sardı. Köylülerin ifadesine göre hayvan otlatanların yaktıkları ateş kuru otluk olduğu için hemen etrafa yayıldı ve çalılıklarla beraber yanmaya başladı.
Muhtarların jandarmayı arayıp haber vermeleri sonucu Posof Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, jandarma ekipleriyle beraber itfaiye aracının da çabaları sonucu kontrol altına alındı. Kol köyü, Kaleönü köyü ve Akballı köyünün arazinde büyük hasara sebep oldu. Söndürme ekiplerine yağan yağmur da yardımcı olarak yangının ormanlara ulaşması engellenmiş oldu.
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