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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kalede fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düştü

Kalede fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düştü

- Kurtarma çalışmalarından görüntü

İlk Müdahale Hastane Sekte Gesi Sağlık Ekipleri 

-- Yaralanan gencin ambulansa götürülmesi
-- Detaylar

( TRABZON )- Ormanlık ve yamaç araziden güçlükle çıkartılan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı TRABZON

- Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Orta Mahalle'de bulunan kaleye çıkarak fotoğraf çekmek isterken yüksekten düşerek yaralanan genç arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan memleketi Trabzon’un Sürmene ilçesine gelen Recep Aydın (17), Orta Mahalle’de bulunan kaleye çıkarak fotoğraf çekilmek istedi. Fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek tarihi kale surlarından yere düşen genç için bölgeye AFAD, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık ve yamaç arazide arama çalışması başlatan ekipler kısa sürede yaralanan gence ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla sedyeye konulan genç halatlar yardımıyla yolda bekleyen ambulansa zorlu koşullarda ulaştırıldı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin ayağının kırıldığı tespit edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (OK-ÖS-Y)
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