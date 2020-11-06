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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kaldırımdaki yaya ile ağaca çarpan otomobilde yangın çıktı - ANTALYA

Kaldırımdaki yaya ile ağaca çarpan otomobilde yangın çıktı - ANTALYA

- Kazaya karışan otomobil - Ambulans ve kaldırımda kalabalık - Kara yolu ve ekipler - Aracın çekiciye yüklenmesi Kaldırımdaki yaya ile ağaca çarpan otomobilde yangın çıktıANTALYA (AA) - Antalya 'da, otomobilin kaldırımdaki yayaya ve ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Ercan Ç. idaresindeki 42 DD 703 plakalı otomobil, Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki lunapark önünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı.Otomobil, kaldırımdaki yaya Ferdi Ç'ye ve bir ağaca çarptı. Kazada, Ferdi Ç. ile araçta bulunan Seher D. yaralandı.Çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmında çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Bu arada, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, iki yaralıyı hastaneye götürdü.Ekiplerin incelemesinin ardından hasarlı araç otoparka çekildi, devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.

Hastane Bild Kalaba Alabalık Direksiyon 

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