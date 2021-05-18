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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kaldırımda yürürken vuruldu

Kaldırımda yürürken vuruldu

Polisin çalışma yapması

İlk Müdahale Hastane Akalan Sağlık Ekipleri Mermi 

-Kaldırımdaki yaralanmanın izleri
-detay görüntü

( ADANA )- Saldırgan olay yerinden kaçtı, yaralı hastaneye kaldırıldı ADANA

- Adana’da bir kişi, kaldırımda yürürken tabancayla bacağından vurularak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Gürkan G. öğle saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı'nda kaldırımda yürürken arkasından koşarak gelen bir kişi tabancayla ateş edip kaçtı. Gürkan G., bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise otomobile binip, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Gürkan G.'yi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ise saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
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