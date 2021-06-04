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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü

Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü

Shıla Tacik’in ambulans içinde tedavi edilmesi

Genç Kız Hastane Kız Kardeş Sağlık Ekipleri Irak 

-Ambulans içinden görüntü
-Semari Tacik ile röp.
-Olay yerinden görüntü
-Shıla’nın hastaneye getirilmesi
-Hastaneye alınması
-Reklam panosundan görüntü

( ADANA -ÖZEL)- Adana’da kaldırımda yürüyen bir genç kız, başına merdiven düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı ADANA

- Adana’da kaldırımda yürüyen bir genç kız, başına merdiven düşmesi sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. Shıla Tacik (23) kız kardeşi Semira Tacik (21) ile eve gitmek için Adnan Kahveci Bulvarındaki kaldırımda yürümeye başladı.
İki kız kardeş K.Y. adlı kişinin reklam panosunda tamirat yaptığı yere geldiği sırada düşen merdiven Shıla Tacik’in başına isabet etti. Kaldırımda yürürken başına merdiven düşen genç kız yaralandı. K.Y. hemen durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Genç kız, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tacik’in durumunun iyi olduğu K.Y.’den de şikayetçi olmadığı öğrenildi.Bu arada, Semira Tacik ise kaldırımda yürürken birden merdivenin kız kardeşinin kafasına düştüğünü ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

K.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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