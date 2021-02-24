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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi

Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi

Yerde yatan şahıs

İlk Müdahale Polis Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Sızan vatandaşın ambulansa taşınması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Olay; saat 13:00 sularında, ilçeye bağlı Devrek Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir kişi aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek vatandaşı uyandırmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen uyanmayınca 112 Sağlık ekiplerine haber verildi.
Yerde yatan adamın yanında sarı renkte sıvı olan bir pet şişe görüldü.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran adama ilk müdahaleyi yaptı. Yarı baygın vaziyette olan adam, polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alındı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismi belirlenemedi. (İYA-OA-
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