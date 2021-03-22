Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

-Kaldırımda yürüyen kişilerden görüntü

-3 çocuklu bir ailenin kaldırımda yürürken görüntüleri

-Bir şahsın iş yerinden çıkması

-Kontrolden çıkan aracın motosikletlere çarparak kaldırıma çıkıp iş yerine çarpması

-Bu sırada kaldırımda yürüyen kadının geri çekilmesi

-Kaza sonrası bölgede toplanan kalabalık

-Yaralının araçtan çıkarılması



( MERSİN )- Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıktığı otomobil önce park halindeki motosikletlere, ardından kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi- Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kazada, araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi hafif yaralandı MERSİN



- Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki motosikletlere, ardından kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kazada, araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında park halindeki motosikletlere çarptı, ardından onlarca yayanın geçtiği kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte iş yerinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaldırımda yürüyenler ezilmekten saniyelerle kurtuldu Öte yandan kaza anı bölgedeki kameralar tarafından kaydedilirken, kaza sırasında kaldırımda yürüyen çok sayıda kişinin saniyelerle ezilmekten kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kazadan saniyeler önce 3 çocuklu bir aile iş yerinin önünden geçerken, bir şahsın iş yerinden çıktığı, bir başka kadının ise kaldırımda yürürken aracın geldiğini görerek geri adım attığı görüldü.

(HSK-



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