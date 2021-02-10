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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaldırıma çıkan araç demir korkuluklara çarparak durabildi

Kaldırıma çıkan araç demir korkuluklara çarparak durabildi

Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

Demir Korkuluk Korkuluk Bild Ticari Araç Direksiyon 

-Ambulansa konulması
-Kaza yapan araç
-Aracın çarptığı demir korkuluk
-Aracın askıda kalmış hali
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın kaldırıma çıkıp demir korkuluklara çarpası sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Havuz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan Kolaca (20) idaresindeki 55 ABL 589 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çıkıp demir korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Tunahan Kolaca, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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